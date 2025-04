Bunbury explica en México una tradición española que le parece "horrorosa" y en aquel país alucinan con que eso se haga

El músico Enrique Bunbury ha dejado perplejos a muchos en México al explicar una tradición que hay en España y que él mismo dice no entender.

Ha ocurrido durante una entrevista con el famoso periodista Yordi Rosado, quien ha explicado que en México hay una tradición para los cumpleaños: "Ir y despertar al papá en la cama, o despertamos al hijo y le llevan un pastel...". "¿Cómo es en España?", ha querido saber el entrevistador.

"Yo vivo en Los Ángeles y hay ciertas costumbres españolas que se van perdiendo y ciertas costumbres americanas que se van adquiriendo y se va creando una mezcolanza de tradiciones que algunas te pertenecen y otras no tanto", ha empezado matizando Bunbury.

"En España en los cumpleaños hay tradiciones que a mí me parecen horrorosas, como lo de tirar de las orejas el día del cumpleaños. No sé si aquí se hace. Siempre me ha parecido... ¿por qué me tiras de las orejas?", ha dicho el artista, que ha provocado la estupefacción de Rosado: "¿Nada más les tiras de las orejas así?".

"Tantas veces como años cumples", ha especificado el cantante. El entrevistador y otros mexicanos presentes en el plató han exclamado: "¡Nooooo! A mí me chingarían 53". "Es una mierda de tradición", ha insistido Bunbury. Y Rosado ha ratificado: "Completamente de acuerdo". "Afortunadamente esa tradición no existe en California", ha celebrado el músico.

"Soy española y es cierto pero eso se hacía hace 40 años, ya no... por suerte", dice una persona en los comentarios. Y otro señala: "En Argentina también existía, los ancianos tiraban con furia, gracias a Dios esa costumbre se fue perdiendo".