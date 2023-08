El mecánico Ángel Gaitán carga como nunca contra Antonio Maestre tras un tuit del periodista

Ángel Gaitán, el conocido mecánico de las redes sociales, ha publicado un vídeo cargando como nunca contra el periodista Antonio Maestre, al que ha empezado acusando de "no tener vergüenza" tras un tuit de este criticando "las pagas" que recibe la empresa del técnico.

"Eres un... y me callo por educación, y te voy a explicar por qué. Aquí están las subvenciones. Te las voy a detallar rápidamente, porque se te ha vuelto el vídeo en contra. Ni tienes vergüenza, ni la conoces", ha empezado diciendo tras leer la publicación del comunicador.

La discusión se ha producido por un primer vídeo de Gaitán en el que acusa a algunos españoles de "no querer trabajar", asegurando que "no se trata de contratos precarios" y que lo que falta en la industria del automóvil es "compromiso" por parte de los trabajadores.

Dicha alusión molestó enormemente a Maestre, que no dudó en contratacar reprochándole al mecánico que "las ayudas y lo público siempre van mal cuando se las dan a otros, pero cuando interesan a trincarlas", dando a entender que el técnico se ha aprovechado de dinero público.

Y así ha 'contratacado' el mecánico: "Cuando vino el Covid o Filomena, ya no me acuerdo, estábamos tiesos. Se nos hundió el techo de la nave y para no despedir a nadie ni cerrar pedimos un crédito. Al pedirlo en el Sabadell, me dijeron que había un aval del Gobierno".

Según ha detallado, el banco le prestó 60.000 euros que "ya están devueltos". El aval del Estado servía por si no pagaba. "Por lo tanto, no he trincado ni un euro, y, si lo hubiera hecho, estaba disponible para todo el mundo, que pago un dineral de impuestos", ha reprochado enfadado.

Pidió después una ayuda ICO que ha explicado así: "3.600 y 2.000 y pico euros de avales, que no son para mí, que son para el banco. Espero que eso se devuelva porque yo he pagado todo el dinero y todos los intereses".

Ha mencionado también una subvención de 5.000 euros que ha recibido de la Comunidad de Madrid "por comprar material para el Covid", del que ha asegurado que "todo ha ido destinado a mascarillas" que regalaban, así que "no sabes ni de lo que hablas", ha señalado dirigiéndose de nuevo a Maestre.

También ha enumerado otras ayudas para la "formación juvenil" de un joven que le engañó, una relativa al "pin digital" que no ha cobrado "porque se quedan en un fondo" para las compañías encargadas de "mejor la web y demás" y una para financiar placas solares.

Para terminar, le ha exigido "callarse y lavarse la boca con lejía antes de hablar y dejar de decir tonterías".