El milmillonario José Elías revela cuál es su sueldo mensual: más de eso "pierde todo el sentido"

El milmillonario José Elías, dueño de empresas como Audax o La Sirena, ha hablado en un podcast del sueldo mensual que él mismo se ha asignado. En más de una ocasión ha explicado que pasó de tener 3.000 euros en la cuenta a abrir una empresa de energía que factura tres millones al año.

En Better Podcast en le han preguntado que cuánto sueldo se pone al mes para vivir y ha respondido que "pierde todo el sentido tener más de 20.000 euros fijos recurrentes al mes".

"La gráfica se aplana a partir de 20.000. No tienes huevos de gastarte más de 20.000, entonces para poner más de 20.000 netos al mes recurrentes es pagar por pagar. En mi caso tengo algo más porque al ser presidente de una cotizada no me puedo poner el sueldo que me salga del nabo", ha añadido.

Ha apostillado que le tienen que hacer un estudio comparable al de otras cotizadas parecidas a la suya y el sueldo debe ir acorde. Sobre si son más de 50.000 euros ha dicho que no.