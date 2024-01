El momento 'Tierra, trágame' de una española en Australia tras comprase un coche y que 'no' arranque

La usuaria de TikTok @martaregistrada es española, pero ahorra, vive y cuenta desde Australia cómo es la vida en el país. Entre sus últimos vídeos publicados, hay uno en el que relata cómo ha hecho "el ridículo" tras comprarse un coche nuevo.

Es el "segundo vehículo" que adquiere en la zona, y así ha comenzado explicando lo ocurrido: "Voy a ver un coche con mi mecánico de confianza y me dice que la máquina está fenomenal. Pago en cash, lo cojo y me lo llevo a mi casa".

Tras sentir cómo le estaba "sonriendo la vida", había quedado con sus amigas para enseñar la nueva adquisición, hasta que ha ocurrido esto: "El coche no enciende. Yo, para tranquilizarme, digo es que he dejado las luces puestas, aunque no era así. Va a ser eso. No pasa nada. Al día siguiente lo recojo y consigo que alguien reanime la batería".

Después de darse una vuelta y aparcarlo de nuevo, lo ha intentado encender, pero tampoco ha habido suerte, por lo que lo primero que ha pensado es que se había roto: "No me digas.. Es posible que me hayan vendido una buena mierda (...) Me cago en la vida de este señor. Me ha engañado. Le empiezo a llamar, pero no me lo coge".

En un momento, ha conseguido ponerlo en marcha y se lo ha llevado a que comprobasen el estado de la batería, que ha resultado estar totalmente sana. "Intento arranchar el coche, no arranca, se sube el mecánico y lo arranca. Prueba (él) otra vez y arranca", ha contado avergonzada.

Y es que el vehículo no había estado estropeado en ningún momento, sino que, como ocurre con algunas marcas, hay que pisar el pedal hasta el fondo para ponerlo en marcha. "Ahora tengo seis llamadas perdidas del vendedor del coche. Pobrecito mío. Pido perdón", ha concluido la joven provocando multitud de reacciones en la red.