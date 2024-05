El potente mensaje de Aitana Sánchez-Gijón tras los últimos casos de acoso

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado, entre otras cosas, de las situaciones de acoso que se han denunciado en la industria del cine tras el caso del dramaturgo y director Ramón Paso.

La intérprete, que ha calificado de "necesario" que salgan estos casos a la luz, ha pedido que episodios como este ayuden a mujeres del cine y de otros sectores a que levanten la voz si sufren este tipo de situaciones: "En nuestro medio todo cobra una dimensión mediática que no ocurre en otros oficios. A mí me gustaría que nuestro oficio sirva además de espejo para que mujeres de cualquier otra profesión se sientan con fuerza y apoyo para levantar la voz".

"Ojalá todo lo que está empezando a suceder en el mundo artístico contagie al resto de la sociedad y a las mujeres que callan por vergüenza, por miedo o por temor a las represalias", ha insistido.

Sánchez-Gijón ha reconocido que ella no ha vivido una situación de acoso, "pero sí cientos de situaciones de incomodidad". "No sólo en mi profesión, en la vida normal, también. No creo que haya una sola mujer en el mundo que no se haya sentido molestada en un grado mayor o menor en su vida", ha asegurado.

Además, también ha sido preguntada por cómo nota en su día a día todos los avances a nivel de igualdad y feminismo que se ha producido en los últimos años.

"Lo noto mucho en las generaciones más jóvenes, que tienen los límites más claros que nosotras. Ahora también existen unos protocolos y la figura del coordinador de intimidad que antes no existía para las escenas de sexo", ha afirmado.