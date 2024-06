El producto de Mercadona que arrasa pero supone un drama para los madrileños

Un nuevo producto de Mercadona está creando una gran expectación en las redes sociales, aunque también el desconcierto de muchos clientes de algunas zonas de España que, por más que lo buscan, no consiguen encontrarlo.

Se trata del helado Peanut Butter Cup de Hacendado, que está maravillando a muchos usuarios que lo están probando y están subiendo opiniones muy positivas a las redes sociales.

Sin embargo, clientes de zonas como Andalucía y, sobre todo, la Comunidad de Madrid, se han dado cuenta de que no está en ninguna tienda. La propia compañía ha confirmado a través de sus redes sociales que no vende ese helado en esas zonas y que, de momento, no tienen planes para llevarlo.

"Sentimos mucho indicarte 😔 que por el momento no lo tenemos en nuestras tiendas de Madrid. Tomamos nota 📝 de tener el helado peanut butter cups en tu zona y lo compartimos con los responsables", ha respondido Mercadona a los clientes que lo han reclamado.

La usuaria de TikTok @silvia_fatfood fue una de las primeras en probar y subir a TikTok su opinión sobre el helado, del que destacó que es una "versión del Ben & Jerry's original".

Dice que cuesta 3,15 y que "sabe mucho a crema de cacahuete". "Pero no está tan bueno con el de Ben & Jerry's", asegura.

"Lleva también los mismos trocitos de Peanut Butter Cup", afirma antes de sentenciar: "Para mí el de Ben & Jerry's está más bueno porque sabe más a crema de cacahuete, pero es verdad que el de Mercadona vale casi cuatro euros menos".

También la popular usuaria de TikTok @probandoconk dio su opinión: "Huele mucho a cacaos fritos, en plan como cuando abres la bolsa, literal".

"Estoy viendo trozacos de chocolate. Pensaba que no me iba a gustar, pero la verdad es que sí sabe muchísimo a cacahuete. Mucho, mucho, mucho, mucho. Está súper logrado y los trocitos esos de chocolate le dan un toquecito guay", dijo antes de ponerle de nota un 7,5.