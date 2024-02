El revés a dos manos de un neurobiólogo a Nadal: desmonta sus palabras sobre el feminismo 

Rafa Nadal concedió este miércoles una entrevista a El Objetivo de laSexta donde no solo habló de tenis, de su carrera profesional o de su lesión, si no que también trató temas como el feminismo o la igualdad entre hombres y mujeres dentro del mundo del deporte.

Preguntado por estos asuntos, el de Manacor afirmó que para él la inversión y las oportunidades deben ser iguales tanto para hombres como para mujeres, pero que los sueldos no.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista, dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", argumentó Nadal.

El ganador de 22 Grand Slam hasta dijo que tiene hermana o madre y se quejó de que "ese término de feminista se lleva a unos extremos".

"Quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", aseguró el manacorí.

Entre las respuestas a estas declaraciones de Nadal se encuentra el neurobiólogo y divulgador Pablo Barrecheguren, que ha definido como "argumento de mierda" sus palabras.

En un hilo de tuits, Barrecheguren ha explicado que con este argumento se obvia que "hay toda una estructura ya preexistente que monopoliza casi en toda su totalidad las ganancias y que, activamente, lucha porque no le salga competencia". Ahí es cuando ha mandado un mensaje a los que defienden que la gente gane lo que genera.

"En primer lugar obvian que no se empieza de cero, sino que hay sectores, grupos de población, profesiones, etc. que están más favorecidos que otros. Básicamente, niegan que haya desigualdad en el mundo. Pero es que además, defienden que se mantenga esa desigualdad porque están promoviendo una estrategia circular que consiste en que como ese sector no gana tanto, se le da menos dinero y se da más al que ya tiene más", ha señalado.

Finalmente, lo ha definido como "una pescadilla que se muerde la cola" y ha terminado diciendo que "en vez de trabajar por equilibrar la desigualdad lo que se está haciendo es acentuarla".