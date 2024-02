Lidia San José expresa qué le gustaría que le pasase a Nadal tras sus palabras sobre el feminismo

La actriz Lidia San José ha dado una sosegada respuesta a Rafa Nadal, al que llama "macho ibérico", tras las polémicas palabras del tenista sobre el feminismo.

"Rafa Nadal, el macho ibérico. Ojalá tome consciencia, porque todo el mundo nos equivocamos y su posición de privilegio le hace creer que por tener madre y hermana en un mundo que le adula, está en lo correcto". ha escrito San José.

Y ha rematado: "Pero nunca es tarde para aprender y demostrar que es algo más q un buen deportista".

En una entrevista en El Objetivo, el tenista había respondido sobre el feminismo: "No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No".

Y no se quedó ahí: "Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista".

"Tengo hermana, madre... ese término de feminista se lleva a unos extremos que no... claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", subrayó.