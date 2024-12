El tuit más reivindicativo del maestro Joao: "Salid de las cavernas"

El Maestro Joao, el colaborador de diversos programas de Atresmedia como Y ahora Sonsoles o Zapeando, ha publicado un contundente tuit reivindicando la libertad de pensamiento y criticando a los que le cuestionan determinadas publicaciones en sus redes sociales, así como opiniones.

"Puedo pensar lo que me dé la gana, decir lo que me dé la gana y cambiar de opinión cuando me dé la gana. Se llama libertad, democracia. Qué poquito os gusta esto eh! Salid de las cavernas!! 2024/25", ha escrito.

Su publicación en pocas horas ha logrado alcanzar una gran repercusión en X. De hecho, ha superado las 64.000 reproducciones, el millar de me gusta y ha sido compartido más de 100 veces.

En las últimas horas, el colaborador televisivo había criticado con numerosos tuits la gestión de la catástrofe de la DANA por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Joao, con varios tuits, ha dado su apoyo a los que se han manifestado este pasado fin de semana contra el dirigente popular y se ha sumado al hashtag MazónDimissio.