Arrasa con los dos mensajes que le ha enviado su abuela tras la investidura de Sánchez

El líder socialista, Pedro Sánchez, salió este jueves investido como presidente de un nuevo Gobierno de coalición tras sumar 179 'síes' por sólo 171 'noes' gracias a los votos a favor de los diputados del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Sólo PP, Vox y UPN votaron en contra.

Toda España estuvo pendiente de lo que sucedía en el interior de un Congreso de los Diputados, que se encontraba blindado a cal y canto por agentes de la Policía Nacional.

La investidura de Sánchez, tras la fallida de Alberto Núñez Feijóo en septiembre, fue el tema de conversación en todos los rincones y, por supuesto, en redes sociales. Los comentarios y las reacciones, tanto a favor como en contra, se sucedieron en cascada.

Una de las publicaciones más virales de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, fue la conversación con su abuela que publicó el experto en comunicación política Álvaro Lario (@AlvaroLario).

"Mi abuela también es España", escribió junto a la imagen de los dos mensajes por WhatsApp que le envió para celebrar el éxito de Sánchez. "Me he emocionado mucho Álvaro, me acuerdo del abuelo cada día más. Lo contento que se habría puesto, lo que le habría encantado los debates. Yo pienso que los habría visto conmigo, que no me he perdido nada de nada", le mandó en un primer mensaje.

En otro le contó lo que hicieron en la anterior victoria del dirigente socialista: "Cuando salió la otra vez destapó una botella de cava, ahora no te digo nada".

La publicación de Lario se ha hecho viral en esta red social, donde en las pocas horas que lleva colgada ya ha superado el millar de me gusta y ha sido vista más de 50.000 veces.