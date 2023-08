En México le dicen que los españoles son soberbios: luego hace esta comparación entre países y...

El actor José Carlos Illanes está dando mucho que hablar en TikTok tras subir un vídeo en el que cuenta que en México le han dicho que los españoles somos "fríos, secos, soberbios y groseros".

"Me molestó, porque mis amigos y mi familia de España no son así. Peeeero acabo de llegar de España y me di cuenta de que hay una diferencia cultural grande", empieza diciendo.

Y entra en detalles: "Les cuento: entré en un bar donde la gente estaba comiendo menús y yo hice lo que se hace aquí, en la Ciudad de México: 'Buen provecho, desconocido. ¡Desconocido, buen provecho! Y la gente me miraba en plan... ¿Y este gilipollas?".

"Luego entré en un supermercado y en un pasillo había bastante gente y dije: 'Disculpen, una disculpita, perdón'. Y la gente: ¿Y éste por qué nos pide disculpas? ¿A que me ha robado ese hijo de...?", prosigue.

Y, en la misma línea añade: "Luego fui a tomar algo y le dije al camarero: '¿Me regalaría una caña, por favor?'. Y el camarero: 'Aquí no se regala nada, eh, aquí se paga".

"Bueno, sí sonamos un poquito más groseros. De hecho, mi madre escuchó una nota de voz de un amigo mexicano y me dijo: '¡Ayyyy qué suavecito habla! ¡Qué educado! A ver, ponlo otra vez", finaliza.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones. Por ejemplo, una usuaria dice: "Jajaja confirmo. Soy mexa viviendo en España". Y otro: "Es un gran choque cultural. Yo siempre le digo a mi novio (español) que me grita y ahora entiende que aquí nos hablamos con amor".

Y uno más: "jajajaja es un choque cultural, yo me sentía mal cuando decía buenos días y nadie me respondía hasta que ya no le di importancia...".