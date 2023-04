El encontronazo entre Patxi López y Carlos Alsina: "¿No te gusta a ti hablar?"

El presentador de Más de Uno de Onda Cero, Carlos Alsina, y el portavoz del PSOE, Patxi López, han mantenido un tenso encontronazo durante la entrevista que el periodista le ha hecho al dirigente vasco este martes.

Todo comenzó con el periodista preguntando por la equiparación fiscal de todas las confesiones religiosas, sin excepciones, que se ha conocido este martes gracias a una información de El País.

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (los conocidos como mormones) y los Testigos de Jehová que les permitirá disfrutar de los mismos beneficios fiscales, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los bienes destinados al culto y no tener que pagar el Impuesto de Sociedades.

Hasta ahora, esos permisos únicamente los tienen reconocidos la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica.

López ha defendido que "es una cuestión de tratar a todo el mundo por igual, seas católico, budista o musulmán". "Si la iglesia católica no paga el IBI en aquellos locales que dedica al culto o que dedica a la atención social, pues el resto también. Tratar a todo el mundo por igual", ha justificado el portavoz del PSOE.

"¿Por qué las organizaciones religiosas no tienen que pagar el IBI de sus edificios?", le ha proseguido interrogado. "No, he dicho las que se dedican al culto. En el fondo puede ser un asunto social, pero deberían de pagar de todos aquellos inmuebles que por ejemplo la iglesia católica se ha inmatriculado y que no se dedican a eso. De hecho, este Gobierno ya llegó a un primer acuerdo para que tuvieran que pagar por 1.000 de esos inmuebles y espero que se siga avanzando", ha contestado López.

La tensión ha proseguido con Alsina afirmando que a día de hoy esa discriminación sigue vigente porque "la Iglesia católica sigue sin pagar el IBI por edificios que tiene y que no dedica al culto".

"Es lo que tenemos que corregir. Se llegó a un primer acuerdo y espero que ese acuerdo se siga profundizando para que todos los inmuebles que tenga la Iglesia católica y cualquier otra religión y que no se dedican a una acción social paguen como todo el mundo", ha sentenciado López.

Lejos de quedarse ahí, el presentador ha reflexionado comentando que para él esta medida refuerza la confesionalidad porque se está incentivando fiscalmente el rezar. López ha mostrado su discrepancia: "Esto fomenta la igualdad para que todo el mundo sea tratado igual. Punto, no hay que buscarle tres pies al gato. Fomenta la igualdad en un estado aconfesional en el que el Estado no impone ninguna religión si no que trata a todas por igual para que puedas tener la que te de la gana o ninguna".

"Pero si tienes ninguna no tienes ningún incentivo fiscal", le ha replicado Alsina, a lo que López ha indicado que para mucha gente el tener un culto al que acudir es algo que forma parte de su acción social y no pasa nada.

"¿Me dice que el Gobierno no ha abandonado ese objetivo?", le ha preguntado el presentador, encontrando la respuesta de López, que ha afirmado que no, que ya se anunciaron unos primeros 1.000 inmuebles y que se van a seguir firmando acuerdos y avances.

Alsina no ha dado crédito con que haya que negociar con la Iglesia católica. "Si se le dice que hay que pagar lo que le corresponde", le ha dicho. López ha dicho que las cosas salen mejor negociadas y no impuestas y que no pasa nada por hablar. "¿No te gusta a ti hablar?", ha apostillado.

"Sí, pero con las grandes fortunas no han negociado el impuesto de grandes fortunas, ¿por qué hay que negociar con la iglesia?", ha reaccionado el periodista. "Porque tenemos un concordato, tenemos que seguir hablando y avanzando juntos en la medida de lo posible hacia eso que estoy diciendo de que paguen el IBI aquellos locales que tienen inmatriculados y no tienen ninguna función social", ha respondido el portavoz socialista, añadiendo que se seguirán trabajando para hacer progresos.

"Nos lo tienen prometido desde el año 2012, 2013, 2014 ó 2015", le ha recordado el presentador sobre el pasado del PSOE. "Igual no gobernábamos. Cuando hemos empezado a gobernar somos los primeros que hemos conseguido...", le ha dicho irónico López.

"Cinco años gobernando...", ha insistido en picarle el periodista. Entonces López se ha revuelto: "Sí, cinco lobitos, pero somos los primeros que han conseguido que la Iglesia pague por algunos de sus inmuebles y seguiremos avanzando para acabar consiguiendo que paguen todos".