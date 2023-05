Encontronazo entre una sindicalista y un economista tras preguntarle a esta por los hijos

La sindicalista Afra Blanco ha explotado contra el economista Javier Díaz-Giménez después de que este haya apelado directamente a ella para preguntarle por qué no tiene hijos.

Ha ocurrido este sábado en pleno debate de laSexta Xplica, el espacio presentado por José Yélamo, mientras hablaban de la baja natalidad y la razones de que España vaya camino de convertirse en uno de los países más envejecidos del mundo "a partir de 2040".

Según ha empezado señalando Díaz-Giménez, "los niños se han vuelto un bien de lujo y la persona que tiene cuatro es como quien tiene un (coche) Ferrari, porque elegir (a tenerlos) es renunciar (a otras cosas)".

"Lo que ha pasado, lo que sabemos y lo que la economía de la familia nos explica es que los niños se han vuelto un bien de lujo (...) Son caros, requieren mucho tiempo. Ya está. Elegimos otras vidas", ha argumentado.

A continuación, ha apelado directamente a Blanco para esto: "Yo le querría preguntar a Afra... ¿Tú por qué no tienes más hijos? ¿Te faltan guarderías...? ¿Qué es lo que te falta que tenga que pagártelo yo? Porque tú me vas a decir que no los tienes hijos por mi culpa".

Blanco ha saltado indignada y, durante su turno de palabra, le ha reprochado esto: "A mí me habría encantado que me preguntaras por qué no tengo un piso o un coche en propiedad o por mis condiciones de trabajo (...) La de los hijos suele ser una pregunta habitual hacia las mujeres".

Para terminar su alegato contra el economista, ha manifestado "no entender la apelación directa" a la pregunta de Díaz-Giménez sobre si tiene o no hijos.