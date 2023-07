Enseña lo que hay de comer en las oficinas de TikTok en Nueva York y cuesta imaginar algo así en España

La tiktoker @aandreaglez_ ha mostrado en una publicación, precisamente para TikTok, qué dan de comer en las oficinas que tiene la red social china en Nueva York (Estados Unidos) y es lo más parecido al paraíso para todos aquellos que disfrutan desayunando.

"Tienen estas neveras con un montón de bebidas que yo no he probado nunca. Café, necesario. Me voy a hacer uno ahora mismo. Fruta, fruta, fruta y esta es la avena instantánea, que es muy típica aquí, y cereales", ha añadido.

Después ha enseñado que les han preparado unos beagle artesanos con queso crema y salmón que tienen pintaza. @aandreaglez_ se ha hecho un café, al que le ha puesto un producto de avellana típico de allí, se ha comido un beagle con salmón, unas galletas, un stick de mozarella y una barrita para el avión.

Después ha mostrado las espectaculares vistas de la gran manzana que tiene la oficina de la empresa china en la ciudad norteamericana.