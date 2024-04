Enseña la casa que se ha comprado por un euro en un pueblo de Italia

La usuaria de TikTok Yasmina Rakib Requena, conocida en esta red social como @yasminarakibrequena, ha compartido en un vídeo la casa que se ha comprado en un pueblo de Sicilia (Italia) por un euro.

"Me he comprado una casa por un euro. Es antigua, de pueblo, está para reformar y hay que entender que se vende por un euro", asegura nada más comenzar la joven creadora de contenido.

Deespués empieza a enseñarla contando que tiene cuatro plantas y tiene vistas a una sierra que hay ahí. "Se venden casas por un euro. Me ha costado ese euro, 490 euros de gestión inmobiliaria y 2500 el notario", explica.

Reitera que las habitaciones, la cocina y los cuartos de baño están para reformar, así como el techo, la buhardilla y el sótano.

"En España que esto no se haga o no se conozca no significa que no exista, se venden, sé que es chocante, pero abrir la mente", finaliza.