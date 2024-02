Enseña lo que va a desayunar y provoca un revuelo tal que hay casi 2.000 comentarios

La usuaria de TikTok Isabel María (@isabelmariiia) ha enseñado a sus seguidores lo que va a desayunar y ha causado tal revuelo que le han llegado casi 2.000 comentarios de todo tipo.

No es para menos, porque los que no están acostumbrados a desayunar este tipo de alimentos se han quedado con la cara desencajada al ver que ha desayunado camarones. El toque del vídeo, que ha acumulado más de 120.000 'me gusta', ha sido que estaban vivos.

"¡Mira qué desayunito me voy a comer hoy! ¡Mira, vivos!", ha dicho entre risas la usuaria, cuyo padre le había traído los camarones por la mañana para desayunar. Primero los ha lavado con agua frío y luego se ha dispuesto a cocerlos: "¡Qué pinta tiene esto!".

Después de haberle puesto sal, ha empezado a comerlos con las manos (uno se le ha metido en el pijama) como si nada. "No me vayáis a criticar y decir que os da pena porque sois los primeros que vais al Mercadona y los compráis ya cocidos, yo prefiero que me los traigan vivos, cocerlos y comérmelos en el momento", ha expresado.

"Esos camarones nacieron hace cinco horas", ha comentado sarcásticamente uno de los usuarios en los comentarios, recibiendo más de 11.000 'me gusta'. "Acabo de presenciar una masacre", ha afirmado una usuaria.