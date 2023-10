Enseña la lavadora que tiene en su piso, dice esto de ella y le llueven las críticas al instante

La usuaria de TikTok @wonderintravel ha publicado un vídeo enseñando la lavadora que tiene en el piso al que se acaba de mudar.

"Me he animado a poner mi primera lavadora y mirad… Supongo que para mucha gente esto es normal, pero no hay quien lo entienda", ha empezado diciendo la joven.

Y es que la tapa del aparato, el agujero por el que se introduce la ropa, está en la parte de arriba y no de frente, como la tienen, en la actualidad, la mayoría de las lavadoras.

A continuación, ha mostrado el tendedero para decir esto: "Es compartido con el vecino. Y digo yo… si tiendo aquí y el vecino quiere tender, mi ropa puede acabar en el segundo piso. ¿Cómo hago para cogerla?".

Por todo ello, ha opinado que "son cosas raras". Para terminar, ha señalado que solo espera "que ese vecino" no le robe la ropa.

Aunque muchos internautas han cargado contra sus críticas alegando que es una lavadora de lo más "normal", otros han admitido que nunca habían visto una lavadora de ese tipo.