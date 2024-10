Enseña lo que le han servido por ocho euros en este bar de Pontevedra y muchos se caen de espaldas

El norte de España tiene fama de una cosa sobre todas las demás: allí se come bien y barato. Las redes sociales se llenan casi a diario de ejemplos de personas que han comido hasta hartase por poco dinero en locales de Asturias, Galicia, Cantabria y el País Vasco. Y uno de los últimos ejemplos está dejando boquiabiertas a miles de personas.

Lo ha publicado en X el usuario @BorxaGC como respuesta a un mensaje de otra persona en el que se veía en un mapa que en España somos más de Burger King que de McDonald's, porque un estudio así lo refleja.

Como respuesta a ese mensaje, el usuario ha escrito: "Imagina pagar un menú de esas multinacionales yanquis donde hay que pedir en la máquina, pudiendo ir a la Bocatería Rizos, donde por 8 euros te puedes comer un bocadillo de toda la barra, un plato de patatas y una copa, todo con servicio a domicilio y en gallego".

Y junto al mensaje ha publicado exactamente lo que dice: un bocadillo de unas dimensiones extraordinarias, una cerveza y un plato de patatas fritas.

En las respuestas, otro usuario subraya que la historia es un poco diferente: "No es por fastidiarte la historia, pero no me salen las cuentas. Foto del menú de hace tres semanas: ese bocata cuatro euros, refresco dos euros, cerveza 2,30, cada ración de patatas dos euros. Cierto que la calidad y precio barre a cualquiera cadena rápida, pero si empezamos con cosas inventadas en la presentación...".

Y el autor de la foto ha respondido: "Macho, es aproximado, depende de la bebida, del tipo de bocata... pero los precios del Rizos son de risa, la foto es para ilustrar el sitio del que hablo".