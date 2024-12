Entra a trabajar a un bar por primera vez en España y renuncia el primer día: lo que le pasó es tela

El sector de la hostelería tiene fama de ofrecer a menudo unas condiciones pésimas de trabajo: horarios amplísimos, sueldos muy ajustados y, a menudo, condiciones que reflejan los contratos que están muy lejos de cumplirse.

Muestra de ello es la experiencia que ha tenido la usuaria de TikTok @agusguardamagna, que ha contado los motivos que le llevaron a renunciar a su primer empleo en España el primer día de trabajo.

"Mi experiencia trabajando un día en España y el mismo día renuncié porque no me gustó y sentí que me estafaron", empieza diciendo antes de dar contexto: "Llegué hace dos semanas a España y tuve experiencia toda la temporada de verano en otro lugar de camarera, barista".

"Decidí legar a España y tirar mi CV a lugares que sean gastronómicos, que tengan cafeterías... me pareció lo más fácil para conseguir el trabajo lo más rápido posible. Fui a la entrevista, quedé en un lugar donde hacen café, venden un montón de cosas dulces, saladas, almuerzos, meriendas... había arreglado con el dueño que era un contrato part time de 23 horas semanales y me pagaban 600 euros", explica.

"No me convenía, pero estaba en búsqueda de algo full time para ganar un poco más. Resulta que fui a trabajar un sábado", dice antes de contar cómo fue su primer y único día de trabajo: "Trabajé ocho horas, de 7.00 a 15.00 a full, no paré en ningún momento de la cantidad de gente que entró a ese lugar".

"Éramos muy pocas personas, solamente eran dos chicas que sabían, yo nueva, sin conocer los productos, los nombres, menos mal que tengo experiencia en hacer cafés porque me puse a hacer cafés, pero me pareció bastante desorganizado. Hasta me mandaron el primer día a la caja, a cobrar, cuando me parece un responsabilidad enorme y no conozco muy bien el sistema", denuncia.

"Si me hubiesen enseñado y explicado cómo era todo bueno, quizás podría llegar a hacerlo. Las chicas no me pudieron explicar nada. Me sentí un poco estafada porque yo después de ese día le mando un mensaje al dueño y le digo: no me gustó, no quiero venir más. No es que desprecie la oportunidad que me dio, pero no me gustó. Trabajé ocho horas cuando yo había arreglado un contrato part time, 23 horas semanales, 600 euros al mes", insiste.

"Le dije: mañana no voy más, luego arreglamos cómo me pagas. No me contestaba, le tuve que hablar tres días seguidos para que me pagase la jornada laboral que eran entre 40 y 50 euros. Voy, me atiende una empleada y me dice: el cálculo que hacemos son 600 euros divididos entre los 30 días del mes te da 20 euros, así que 20 euros vale tu jornada laboral, no importa la cantidad de horas que hagas", asegura la usuaria.

La empleada subraya que eso tendría lógica si trabajase los 30 días del mes la misma cantidad de horas. "Si no no es correcto, págame las ocho horas que hice. Menos mal que me fui de este lugar", celebra.