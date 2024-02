Enumeran todas las normas para tener modales en casa: los usuarios aplauden a sus padres

Las usuarias de TikTok Jimena y Julia Bores han contado todas las normas que le han enseñado sus padres para tener "modales en casa" e incluso fuera de su ella, generando más de 300 comentarios.

"Para nosotras es muy básico, pero no para todo el mundo, si es distinto en vuestra casa no pasa nada, no nos importa", han explicado al inicio del vídeo, acumulando más de 150.000 visualizaciones y 8.000 'me gusta' y subiendo.

"Hay que comer siempre en camiseta, también en la piscina o en la playa, tapadas, y estar con camiseta en casa, ni abrir la puerta a alguien en pijama", han afirmado. "Otra cosa es que en casas ajenas no podemos abrir el frigorífico, dando igual la confianza que tienes, nosotras la única que abrimos es la casa de nuestra abuela", ha proseguido.

También que a la hora de la comida tienen que poner las manos encima de la mesa, coger bien los cubiertos, no sorber del cuenco, echar agua a los demás antes que a uno mismo, "y en los restaurantes, si te pides un plato tenemos que ofrecerlo a los demás, y sólo pedir agua a no ser que te lo ofrezcan".

"A los desconocidos se les habla de usted, aunque creemos que eso es normal, que no te hayan permitido aún tutearle, y tampoco podemos ir en chá ndal en un viaje", han manifestado. Algo que ha sorprendido a algunos y a otros no es que sus padres no les dejan ver el dibujo animado 'Shin-chan": "Ni tampoco La niña repelente ni ningún programa como Mujeres y hombres y viceversa o Sálvame".