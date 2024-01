Envía su TFM "15 minutos antes de las uvas" y la reacción de su profesora es para enmarcar

Muchos son los estudiantes que apuran hasta el último segundo disponible para enviar un trabajo o prepararse un examen, pero lo que le ha pasado a la usuaria de X @xairinx_ es lo nunca visto.

Tal y como se desprende de la publicación que ha hecho en su perfil, entregó el Trabajo Fin de Máster (TFM) a ultimísima hora del pasado 31 de diciembre, sí, el último día del año.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero, dos días después de enviarlo, lejos de recibir una calificación sobre lo que había hecho en dicho trabajo, recibió una respuesta de su profesora que le dejó flipando.

"Mi directora del TFM dijo menuda pringada la tía esta", ha señalado en un tuit, junto a una captura del correo que la docente le mandó.

En el escrito, la profesora dijo lo siguiente: "Recibida la entrega. Me pongo a corregirla y cuando lo tenga te escribo", señaló en la primera parte del mensaje.

"Si me la hubieses enviado el día 1 en vez del 31, quince minutos antes de las uvas no habría pasado nada. ¡Feliz año!", contestó su directora del TFM.

La usuaria no dudó en matizar que, agradeciendo los consejos, ella no manda las cosas de la universidad por correo. "Las subo a la plataforma. No puedo programar. Además, no sirve de nada programar si no lo tengo acabado cuando es la deadline (hora límite)!!!!", ha explicado.

Amores agradezco los consejos pero no lo mando las cosas de la uni por correo las subo a la plataforma no puedo programar, además no sirve de nada programar si no lo tengo acabado cuando es la deadline !!!! — Airin🎄 (@xairinx_) January 2, 2024

El tuit se ha hecho muy viral, con más de 13.000 me gusta, en menos de un día y los comentarios no se han hecho esperar: