Este profesor español muestra un choque cultural en Japón: aquí es muy habitual y ahí no se hace

El profesor español residente en Japón Alejandro Mesa, conocido en redes como @buenosdiasporcierto, difunde habitualmente contenido en sus redes sociales sobre su vida en el país nipón o momentos de sus clases en los que los alumnos comparan ambas culturas.

Uno de los últimos es uno en el que un estudiante japonés destaca que el contacto físico es muy común entre los españoles y reconoce que a él no le gusta dar un beso en la mejilla a gente que acaba de conocer. "En Japón simplemente nos inclinamos y saludamos", compara.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Mesa indica que efectivamente en España el contacto es mayor y que por norma general se dan dos besos a las mujeres y a los hombres la mano o un abrazo, aunque también algunos se dan dos besos.

Entonces, le pregunta si no le gustan los besos o los abrazos y el alumno nipón no duda en confirmar que no. "En España hay gente a la que tampoco le gusta dar dos besos", llega a decir.

Mesa incluso ejemplifica en que hay gente que no da los dos besos y que únicamente lo que hacen es poner mejilla con mejilla haciendo que el beso vaya para afuera. "Algo curioso es que en Italia también se dan dos besos, pero el orden es al revés. Nosotros los españoles vamos a la derecha primero y los italianos van a la izquierda", compara, finalizando entre risas que si un español y un italiano se saludan pueden acabar dándose un beso en los labios.