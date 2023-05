"Ese tema cansa": la réplica de Ana Soria a esta pregunta de Pablo Motos sobre su relación con Enrique Ponce

Pablo Motos ha preguntado directamente a Ana Soria y a Enrique Ponce, sus invitados este martes en El Hormiguero, por su opinión acerca de la diferencia de edad ya que el torero tiene 51 años y la estudiante de derecho 24.

"Ese tema cansa un poquito", ha dicho ella un poco disgustada. "El amor no se piensa. El amor es algo que se siente y lo que para nosotros no es un impedimento no tiene que serlo para la gente opinando sobre nosotros".

"Si la gente de verdad supiera cómo somos él es el que tira de mí, tiene una energía, unas ganas de hacer cosas. Yo soy mucho más tranquila. Lo que te quiero decir es que es un tema que si para nosotros no es un impedimento pues ya está oye, que el amor es libre. Que cada uno se enamore de quien quiera", ha continuado.

Después ha tomado la palabra Ponce, que ha dicho que "la edad es un número que contamos desde que uno nace. Lo hacemos porque nos da por contarlo. Si no contáramos desde que nacemos los años que tenemos pues no sabríamos los años que tenemos. La edad está aquí. Está en el espíritu que uno tenga, en su vitalidad, en su ánimo y en todo eso más que en contar".