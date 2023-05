Ana Soria revela en 'El Hormiguero' lo que pasó realmente en la plaza de toros de Granada 

Ana Soria y Enrique Ponce han acudido a divertirse por primera vez a El Hormiguero donde ambos han hablado de su relación, de cómo se conocieron y de lo mal que lo han pasado, por lo menos ella, por el acoso de alguna prensa.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a la pareja por cómo han llevado estar en los focos de los medios del corazón y Soria ha contado que tuvo que ir a terapia para tener los mecanismos con los que resolver ciertos problemas.

El presentador le ha preguntado concretamente por una noticia que decía que habían echado a Ana Soria de la plaza de toros de Granada. "Han dicho de todo".

"Esa es gorda y dice mucho de hasta dónde pueden llegar", ha dicho el torero. "Es el colmo de la mala leche", ha dicho ella. "Fue esa noticia, completamente falsa, pero de principio a fin, la noticia era que a mí me habían echado, abucheada, de la plaza de toros de Granada. No sé cuánta gente habría allí esa tarde pero todos son testigos de que no pasó nada", ha relatado.

Ha contado Soria que lo que pasó realmente es que tuvo miedo al verle torear y abandonó la plaza por ese miedo, algo que hizo cuando el público pedía la oreja para otro torero.

"Me grababan la cara y eso me ponía más nerviosa. Tenía mi parte de sufrimiento y de miedo de verle a él ahí. Me supera todo y mira, me voy a salir, me todo un respiro fuera y ya está. Cómo iba a imaginarme que yéndome de la plaza harían el montaje que hicieron", ha apostillado. Ese montaje consistía en que montaron los pitidos de la plaza con su salida.

Cuando esa mañana se despertó y vio lo mensajes de ánimos se quedó alucinando: "Qué mal que se hayan inventado algo hasta ese punto de decir que una plaza de toros entera se ha puesto de acuerdo para echarme a mí".

"Yo no lo me lo podía creer eso", ha dicho Ponce visiblemente enfadado, que ha dicho que es todo lo contrario.