Una española cuenta qué hacen los noruegos los fines de semana: para muchos en España, impensable

La usuaria de TikTok @carlanebulosa, que se ha hecho muy popular al relatar anécdotas de cómo es el día a día en Noruega, ha sorprendido ahora a muchos al contar lo que numerosos noruegos hacen cuando llega el fin de semana.

"Cosas que hacen los noruegos y los españoles no", empieza antes de señalar: "Los españoles vamos al pueblo el fin de semana y los noruegos van a las cabins, que son cabañas en medio del bosque, muchas veces sin agua corriente, ni electricidad".

Según explica, los noruegos van allí con el objetivo de "desconectar de la ciudad" y" para practicar deportes al aire libre: en invierno el esquí de travesía y en verano rutas de trekking".

Entre las reacciones destaca la de un usuario que representa a muchos: "La verdad, no me imagino yo yendo gente joven de aquí a una cabaña sin electricidad!, sin wifi!!!... Ríete tú de las pelis de miedo en cabañas aisladas!".

Y la propia creadora del vídeo ha matizado: "Las hay más con más comodidades jaja pero eso dato me chocó 😳".

Hace unos días, @carlanebulosa explicó qué está pasando en Noruega con el alcohol: "El consumo de alcohol en Noruega en los últimos años ha aumentado un 40%. Beber viernes y sábado es prácticamente tradición. Y yo como española me pregunto: ¿cómo narices beben tanto con los precios del alcohol de aquí?".

La usuaria explicaba que, por ejemplo, una cerveza en cualquier bar o restaurante tamaño pinta te puede costar alrededor de los 10 euros.

"No me quiero imaginar lo que te costaría un cubata. Ahora, dato curioso: si quieres comprar bebidas alcohólicas superiores al 4,7% de graduación, no puedes ir a comprarlas a un supermercado, tienes que ir a unas tiendas estatales llamadas Vinmonopolet que, como su nombre indica, son un monopolio de venta de alcohol. ¡Sí, en Noruega hay monopolios!", exclamaba.

Además, avisaba: "En mi experiencia de bares por aquí, lo que más me sorprendió fue ver a adultos, que encima aquí son altísimos, que llaman mucho la atención, caer redondos, pero caer, de partirse la crisma. Quizá porque mi ambiente en España no se bebe tanto, pero es que aquí beben hasta reventar".