Un español visita un supermercado en Venezuela y ojo a lo que se ha encontrado en uno de los pasillos

La usuaria de TikTok @destinotierra, venezolana, ha compartido en la red social china la visita que ha hecho con su novio español a un supermercado de la zona. "Mi novio español visita Venezuela por primera vez", reza el título de la publicación.

En ella se puede ver cómo ha sido ir a hacer la compra por un supermercado de la zona y su sorpresa al ir a ver la sección de cervezas donde, para su sorpresa, se ha encontrado una Estrella Galicia.

En cuanto a su veredicto al probar cervezas venezolanas no ha podido ser más claro. "Las mejores cervezas de Venezuela son estas que ponen Estrella Galicia hasta que estas que ponen Estrella Galicia".

Sobre las otras bebidas alcohólicas ha dicho que no están tan buenas. "No te gusta la Solera, la Polar, la Polarsita", ha dicho ella. Pero no, para él las mejores siguen siendo las Estrella Galicia.

El vídeo supera ya los 20.000 'me gusta', los 900 comentarios y ha llegado a casi 600.000 reproducciones en pocas horas.