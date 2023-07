Una española cuenta qué es lo que más 'odia' de las casas de Suiza: en España eso sería impensable

La usuaria de TikTok @jennimiguez, una española que vive en Suiza, ha publicado un vídeo en tono de humor en el que relata lo que más odia de aquel país.

"Todo el mundo os habla de las cosas buenas que tiene Suiza, pero nadie os enseña las cosas malas. Y hoy os voy a enseñar la cosa que más odio de este país", empieza diciendo.

"Y es que no tenemos malditas persianas", asegura antes de explicar que "la mayoría de casas tienen estas contraventanas que dejan entrar la luz igualmente": "Yo necesito completa oscuridad para dormir bien y por culpa de estas contras me levanto siempre una hora antes que mi alarma porque me entran los rayos de sol a través de las rayitas que tienen".

"Obviamente hay casas también con persianas, pero la mayoría son así, con este tipo de contras", aclara antes de rematar: "Y para los que comentaréis que me ponga un antifaz para dormir, no me sirve. Se me mueve durante la noche y por la mañana me da la luz igual".

La usuaria ha aclarado que se trata de "problemas primermundistas sin duda" y que "el vídeo está hecho totalmente desde el humor": "Pero sí que me fastidia un montón".

"Como ya sabéis soy aupair. Por lo tanto, no puedo añadirle persianas a la habitación", explica también.

El vídeo ha publicado múltiples comentarios, como el de un usuario que apunta: "Hay unas láminas que se pueden poner en los cristales que son bastante opacas (yo trabajo de noche). Se ponen y quitan fácilmente".

Otro recomienda: "Ponte una tela negra enganchada en la ventana (cuando la cierras) yo estuve así un mes porque se me rompió la persiana 😅".