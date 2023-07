Una española se muda a México y cuenta lo que ha hecho su vecina nada más llegar: para reflexionar

La usuaria de TikTok @albamessa, una actriz española que vive en México, ha publicado un vídeo en esa red social en la que cuenta el detalle que tuvo con ella una vecina del piso al que se acaba de mudar. Y da para reflexionar sobre el trato que debe darse a los migrantes.

"Me acaba de pasar una cosa bien hermosa", empieza contando. "Acababa de llegar yo a mi departamento y de repente me llaman a la puerta y era mi vecina, que sabe que me acabo de mudar, llevo un mes nada más, y me traía un post-it con su nombre y su teléfono", relata.

Y prosigue: "Y me dice: nada, simplemente quiero que tengas mi teléfono. Yo llevo cuatro años viviendo en este edificio, soy de fiar, no sé cuál es tu contexto, pero sé que llegar a otro país y no tener una red puede ser complicado".

"Y sólo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, ten mi teléfono. Y ya", cuenta la usuaria, quien subraya: "La verdad he tenido que disimular que me emocioné tantito, está muy hermoso. Me siento muy agradecida, hay gente maravillosa en el mundo".

Entre los comentarios, numerosos usuarios destacan la actitud de la vecina. "Eso es lo que debe hacerse. La vida ahora nos ha hecho olvidarnos de que somos comunidad donde vivamos", señala uno.

Otro apunta: "Eso hice cuando llegué a mi piso de Barcelona, teníamos una vecina mayor y le dimos nuestro teléfono, un día se cayó y llamó para que la ayudáramos".

Otra, en cambio, avisa: "Yo me fiaría menos. 😂".