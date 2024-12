Esta argentina dice lo que le pasa en el pelo desde que ha llegado a España y abre el debate

Una de las ventajas fundamentales de las redes sociales es que permite conocer cómo se comportan y la adaptación que tienen las personas cuando cambian de país, ya sea por estudios, trabajo o por voluntad propia.

Es habitual ver cada día vídeos de extranjeros que llegan a las diferentes ciudades españolas de forma temporal o para comenzar una nueva vida. Uno es el caso de la usuaria de TikTok @blush.skincare_, una joven argentina que se ha mudado a España y que ha querido contar tres cosas que le están pasando.

"No sé si alguien le pasó esto, pero desde que me vine a España pasaron tres cosas muy locas", avanza la joven. "La primera es que mi mancha de melasma se retrajo un montón, no desaparición pero casi y llevo años luchando contra ella", comienza enumerando la creadora de contenido.

"La segunda es el pelo, me crece un montón, nivel abismal, allá en Argentina no me crecía tanto. Si antes me creía un centímetro al mes, ahora me crece tres, tengo pelos nuevos", prosigue diciendo.

Finalmente, acaba contando que también ha engordado: "Engordé cinco kilos y no los puedo bajar, se han instalado en mí".