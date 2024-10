Esta carta a la directora de 'El País' se está difundiendo sin parar en las últimas horas

Una carta a la directora de El País firmada por Marta Fernández López se está compartiendo de forma masiva en las redes sociales después de que la haya destacado en X el usuario @JesusArroyoPsiC junto al mensaje: "No le falta razón".

La carta en cuestión se titula "La salud mental es algo colectivo" y en ella esa lectora empieza avisando de que "tu psicólogo no puede ayudarte con que no llegues a fin de mes y es muy normal que tengas ansiedad si no llegas".

"De hecho, lo normal es que no tengas psicólogo si no llegas a fin de mes. Tu psicólogo no va a poder evitar que sufras violencia por el hecho de ser mujer, ni tampoco hacerte digerir que todas tus amigas la han sufrido. Tu psicólogo no va a poder decirte que da igual que no tengas el cuerpo perfecto, la cara ideal, que las personas te van a tratar igual de bien, porque te estaría mintiendo", enumera.

Y, en el mismo estilo, prosigue: "A tu psicólogo le encantaría poder mentirte, estar ahí también si no tienes recursos económicos para pagar una terapia, o poder cambiar muchas cosas del mundo que a él mismo, probablemente, también le duelen".

"La terapia ayuda, es indudable, pero la salud mental es una responsabilidad colectiva, social y que no puede ocurrir únicamente entre cuatro paredes", zanja.

Entre las reacciones destaca la de un usuario que subraya: "Esta carta plena de sentido, me recuerda una frase que decía una jefe que tuve en la Cancillería colombiana hace varios años: 'El dinero no proporciona la felicidad, pero calma los nervios'. Luego me enteré que la frase era de María Félix, la gran actriz mexicana".