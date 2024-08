Esta joven responde explicando los motivos por los que está con un chico marroquí

La creadora de contenido Paula Arroyo (@lapaularro) ha publicado un vídeo explicando los motivos por los que está orgullosa de tener una pareja de origen marroquí a pesar de ser ella española como respuesta a los comentarios que ha ido recibiendo.

"Son cosas que comparten muchos marroquís. El primero es que es superinteresado y solidario, ayuda a los demás sin esperar a nada cambio, tanto a gente que se encuentra por la calle y no conoce como a una persona mayor, a un chico más joven, etc", asegura Arroyo.

"Otro aspecto es la forma de tratar a su familia porque demuestra ser una persona muy cariñosa y tiene mucho respeto a sus seres queridos, a la gente mayor. Nunca le vas a ver sentado en un sitio", prosigue.

También explica que es "muy generoso con todo el mundo, especialmente los más necesitados". "Si ve a una persona pidiendo y tiene hambre se lo lleva al supermercado más cercano", afirma, comentando que también envía todos los meses un dinero a Marruecos destinado a personas que conoce y sabe que tienen necesidad.

Otros aspectos que destaca es que "es muy justo y siempre intenta evitar el conflicto y que esa situación de injusticia no se produzca".

"Además es que todos esos valores los comparten muchos marroquíes y no los españoles por desgracia. A mí él me hace sentir mejor persona, me hace crecer, me ofrece nuevas perspectivas de cosas que no había pensado así, que no conocía". reconoce.

Finalmente apunta que le encanta "Marruecos, su gente, su comida, sus valores y cada vez que voy me gusta más". "Es algo que he conocido gracias a él, también voy aprendiendo el idioma y croe que llegará un día en el que lo hablaré y lo entenderé y me ha abierto muchas perspectivas", concluye.