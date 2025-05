Dice que hay dos tipos de personas al hacer la compra en Mercadona: algunos se ven reflejados y saltan indignados

El usuario de TikTok @miguelrubioo ha provocado un intenso debate en esa red social al señalar los dos tipos de persona que, según él, hay cuando se hace la compra en un supermercado como Mercadona.

"He ido antes a Mercadona y siempre hay dos tipos de personas. La primera, la que cuando termina de pagar guarda toda la compra en las bolsas y la segunda la que guarda toda la compra abajo en el parking", explica.

Él dice que pertenece al segundo grupo, de los que cuando termina de comprar guarda la compra abajo.

"Y os voy a decir el porqué: más que nada porque no me gusta estar esperando a que el que va delante de mí se ponga a organizar la compra arriba porque eso atrasa a todos los demás", argumenta.

"Y, segundo, hace esperar a la cajera, que sí, que está trabajando, pero la cajera tampoco tiene que estar ahí de brazos cruzados esperando a que tú organices tu compra porque a todo el mundo nos gusta ir a comprar rápido y salir de allí cuanto antes", subraya.

La publicación ha provocado numerosas y encendidas reacciones. Por ejemplo, una usuaria señala: "Primero, no todos vamos en coche a comprar ni tenemos por qué guardar la compra en el parking. Y segundo: ¿la cajera de brazos cruzados? ¡Pues que ayude! En mi supermercado siempre me la embolsan".

Otra apunta: "Pues yo guardo la compra mientras la pasan y si no acabo pues lo siento, no sé 🤷🏻♀️qué prisas os entran, luego perdéis el tiempo viendo vídeos en TikTok 😂😂".

"La cajera no tiene prisa, dicho por ellas que ese es su trabajo, así que vosotros no seáis tan ansias para después no hacéis nada. A la compra se va sin meter presión a los demás!!!", apunta otro.