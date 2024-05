Esta es la recompensa en un hotel alemán por no pedir servicio de limpieza

El creador de contenido venezolano conocido en TikTok como @cachitodejamon ha enseñado cuál es la recompensa en un hotel de Alemania por cada día que el cliente no pide servicio de limpieza de la habitación.

El tiktoker ha enseñado como el hotel le obsequia con dos tickets canjeables por dos bebidas por cada día que decide no contar con limpieza en el cuarto en el que se hospeda.

Para informar al servicio de habitaciones de esta decisión, el cliente debe colocar un aviso por fuera de la de la estancia, que sirve para informar a las camareras de pisos de que no es necesario que entren y, posteriormente, el hotel le compensa con dos tickets canjeables por bebidas gratuitas.

Para comprobar que este regalo efectivamente funciona, el creador de contenido ha canjeado uno de los tickets por una cerveza alemana, que ha podido pedir en la misma barra del hotel, y ha relatado que "está muy buena", ya que era la primera vez que probaba la aclamada cerveza del país.

El segundo vale lo ha canjeado por un capuchino, que ha calificado como "excelente", y que además se lo han servido con un pequeño aperitivo, al que el creador de contenido llama "pasapalo", debido a su procedencia venezolana.

"Me gusta esta modalidad, ¿ustedes se imaginan que todos los hoteles te dieran un premio por no pedir servicio de habitaciones?", ha preguntado el influencer a sus seguidores, a quienes ha instado a contar en la sección de comentarios cuál es su opinión sobre la inusual práctica de este hotel alemán.

Sorprendentemente, la gran mayoría de los usuarios de la red social que han comentado la publicación no han tenido una visión positiva de esta técnica, mencionando sobre todo que esta práctica puede hacer que las camareras de piso acaben cobrando menos dinero, o incluso siendo despedidas.

"A mí no me gusta, eso hace que la señora de la limpieza trabaje menos, por lo que evitarán contratar a nadie más o incluso echarán a alguien si sobra. No merece la pena dejar a alguien en la calle" o "Por los cincuenta céntimos que le cuesta al hotel servirte esa cerveza se ahorran 15 euros de una empleada", han sido alguno de los comentarios al respecto.

Asimismo, otra usuaria ha mencionado que a ella el cambio de sábanas diario le parece excesivo, pero que la limpieza del baño cada día, así como barrer o fregar es algo que sí que quiere, porque lo hace también en su casa. "Por dos cocacolas no lo cambio", ha concluido.

Por último, uno de los comentarios más aclamados ha sido el de un usuario que ha dado un útil consejo para ayudar a las trabajadoras: "Yo siempre les doy algún día de descanso, si voy varios. Al salir les digo: hoy apunta la habitación como hecha. Que ya curran demasiado".