Una alemana asegura que esta es "la joya más subestimada de España": quien lo diría

La usuaria de TikTok @anika_wang, que se define a sí misma como mitad alemana y mitad china, ha señalado lo que, a su juicio, es la "la joya más subestimada de España", algo muy habitual en muchas casas españolas.

"Una de las mejores cosas de España para mí personalmente, mi cosa favorita, una cosa tan simple pero muy impactante en mi vida, algo que yo agradezco todos los días de este país y no me puedo imaginar la vida sin ello, es mi desayuno diario en el cafecito de aquí al lado que es la clásica tostada con tomate", explica.

"Desde hace años lo estoy desayunando casi todos los días y aún así me levanto por las mañanas estando feliz por volver a comer tostadas con tomate y no me canso", dice antes de lamentar por qué en Alemania "no hacen una cosa así".

"A lo mejor tienes tu bocadillo con queso y después tienes unos tomates encima, pero no es lo mismo que tostada con tomate rayado y aceite y sal", admite.

"Y después el cafecito con leche de soja. Tenemos que aprender y empezar a comer así también, encima como yo soy vegana y suele ser la única opción que yo tengo en los cafés", subraya.

Además, celebra que es una opción "súper barata": "Sueles pagar unos dos euros y pico por una tostada con tomate y un café. Para mí es un desayuno completo".