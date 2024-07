Este es el escandaloso precio que le piden por alquilar una hamaca en una playa de Marbella

La influencer Ichi Aragon (@ichiaragon) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha contado cuál es el escandaloso precio que le han pedido en Marbella por alquilar dos hamacas en la playa.

"He venido a Marbella yo sola porque tengo la boda del hermano de mi cuñada, y hacía mucho tiempo que yo no venía, pero mucho tiempo pueden ser 25 años literal, ha empezado relatando Ichi.

"Digamos que estoy flipando en colores con los precios", ha señalado la creadora de contenido, justo antes de proceder a contar la historia que ha vivido con su hermana cuando han ido a preguntar los precios de las hamacas en la playa.

"Yo estaba aquí tumbada en la arena y ha venido mi hermana a decirme que por favor cojamos una hamaca", ha explicado la tiktoker, una petición a la que respondió que sí, y que además había visto cerca unos chiringuitos con chill out.

"Venga, vamos a aprovechar que estamos solas, sin hijos, sin maridos, y vamos a tomarnos unos cócteles", ha contestado la influencer a la petición de su hermana, antes de lo que les costaría llevar a cabo esa idea.

Así, la creadora de contenido ha ido a preguntar a un primer chiringuito, en el que les dicen que ya está todo ocupado, por lo que proceden a ir a preguntar al de al lado, donde les informan de que sí que hay hueco y que el precio es de en el 220 euros cada hamaca.

"Joder. Muchas gracias, va a ser que no", ha respondido la creadora de contenido estupefacta tras ser informada del precio. "¿Qué pasa que me van a hacer masajes y me van a traer cócteles gratis? Me he quedado muerta", ha expresado.

Después del susto, han probado suerte en el último chiringuito, y finalmente se han quedado allí, a un precio de 17 euros por hamaca. "Estamos en uno maravilloso, 17 euros con colchoneta. Vaya, 20 pavos aquí en Puente Romano", ha concluído.

"¿¿¿Pero no pregúntate si la hamaca te la podías llevar para casa???"; "A mí me paso que fui a Madrid y un bocadillo de calamares 21 euros, eso pasa cuando no sabes dónde te metes", han sido algunos de los comentarios de los usuarios.