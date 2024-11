Este famoso chino responde a si se siente más español o más chino

El usuario de @jiajunyin2, un chino que vive en España, ha participado en el podcast de Suena a chino y ha opinado sobre cómo es la adaptación de las personas chinas que nacen en España y hasta ha confesado en si se siente más español o más chino.

"¿Tú te sientes más español o más chino?", le han preguntado. "No sé, es difícil", ha comenzado respondiendo el creador de contenido, que tiene más de 1,2 millones de seguidores en su canal de TikTok.

"Hay ocasiones de decir que a veces más chino y otros más español, de 365 días del año quizás hay más días que me siento más chino. Cuando no quiero hacer nada me siento español, cuando solo me quiero tumbar español, es broma", ha sentenciado.

El joven usuario, además, ha hablado así sobre la nueva generación de españoles chinos: "Los chinos que nacen ahora aquí son gente muy españolizada, el otro día vi a cuatro chinos adolescentes y me dijeron 'ey, bro', y me sorprendió".