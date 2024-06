Este es el ingenioso truco casero con el que podrás reutilizar las garrafas de agua con dispensador

La usuaria de TikTok @patydb_ ha subido a su cuenta de la red social un vídeo en el que enseña a sus seguidores un ingenioso truco para poder reutilizar las garrafas de agua con dispensador.

“Voy a contar un truco aunque nadie me lo haya pedido”, ha comenzado la usuaria, para, acto seguido, relatar que ha comprado una garrafa de ocho litros de agua que lleva incorporada un dispensador.

“Iba paseando por Alcampo, lo vi, y pensé: qué maravilla, para que mis padres puedan rellenarse los vasos fácilmente, para que se puedan rellenar las botellas sin sufrir…”, así que la tiktoker se decidió a comprar la garrafa, pese a tener un precio de casi cuatro euros, para así contar ya un dispensador en casa.

Pero la gran sorpresa se la llevó cuando, al llegar a su casa, descubrió que el dispensador de la garrafa estaba sellado al envase, lo que significa que ésta no se podía rellenar y la tendría que tirar al acabarse el agua de dentro.

“Yo pensaba que la podría rellenar, por lo que ya tendría sistema de dispensador de agua, pero cuál es mi sorpresa cuando descubro que no se va a poder reciclar, que me he gastado casi cuatro euros en una botella que me obligan a tirar y que la misma garrafa en Mercadona cuesta 80 céntimos”, ha expuesto con indignación la usuaria.

“Hay que tener huevos para venderte una garrafa de agua a ese precio, cuatro veces más cara, y sellártela para que no la puedas reutilizar”, ha proseguido.

Sin embargo, en ese momento, la tiktoker utilizó todo su ingenio para dar con alguna manera que le permitiese reutilizar el envase y, sobre todo, el sistema de dispensación, hasta dar con un eficaz truco.

Así, la creadora de contenido ha enseñado que si haces palanca alrededor de todo el tapón con el mango una cucharita se puede hacer que éste acabe saltando sin mayor dificultad, después de rodearlo entero haciendo presión.

Una vez abierto el tapón dispensador, se puede rellenar la garrafa con agua con la ayuda de un embudo y, finalmente, se vuelve a poner el cierre y se aprieta por todos los lados con unos alicates.

“Y hala Aquarel, ya tengo dispensador para rato, un saludito. Y hasta aquí por hoy mi guerra personal contra las marcas de agua”, ha concluido la creadora de contenido, satisfecha con su descubrimiento.

El truco ha tenido una gran acogida en la red social, llegando a las 29.000 reproducciones, y ha hecho que otros usuarios compartan también consejos como, por ejemplo, que si metes el tapón en agua caliente cuesta menos hacer palanca después.

Aunque también ha habido espacio para aclaraciones y alertas: “el problema es que si la reutilizas más de dos veces el plástico de la garrafa se va disolviendo con el agua y se intoxica”.