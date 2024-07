Este es el mejor atún del Mercadona según un conocido nutricionista

El dietista Fran Susín (@fransusin_) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha contado cuál es la mejor opción de atún en conserva del supermercado Mercadona, teniendo en cuenta sus características nutricionales.

Al empezar el vídeo, el popular nutricionista ha mostrado primero cuales son las distintas opciones: al natural, en aceite de oliva y en aceite de girasol, además de poder comprarlo en diferentes formatos.

"Los dos mejores son al natural y con aceite de oliva", ha afirmado el creador de contenido, quien ha puntualizado que el aceite de oliva no es virgen extra y que siempre está la opción de añadirle aceite virgen extra en casa a las latas de atún al natural.

"Al natural tú le añades aceite virgen extra de tu casa y está estupendísimo", ha asegurado el dietista justo antes de alertar de que la opción que él "nunca elegiría" es el atún en aceite de girasol.

"Nunca elegiría atún en aceite de girasol, en ninguno de sus formatos, ya que sabemos que es un aceite vegetal refinado que es proinflamatorio", ha explicado el creador de contenido.

Además, el dietista ha lanzado otro consejo a sus seguidores, recalcándoles que no deben de tener miedo de comer atún en lata: "Si no comes atún en lata porque tienes miedo al mercurio, chicos, no le hagáis caso".

"Estos atunes son pequeñitos, los que pueden tener más cantidad de mercurio son los más grandes. Así que no os dejéis engañar por gurús que van asustándonos por la vida", ha manifestado Susín como conclusión del vídeo, el cual ya ha alcanzado las 220.000 reproducciones y los 1.900 me gustas en menos de 24 horas.