Este es el mensaje que le envía a su manicurista para pedirle una cita: brutalmente honesto

La tuitera Ardilla Voladora (@tengounataser), ha subido una publicación a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha contado una surrealista situación que ha vivido con una clienta a la que le hace la manicura.

Así, la creadora de contenido ha subido a la red social una fotografía de la petición que le ha hecho su clienta a través de un mensaje de WhatsApp, algo que la ha dejado patidifusa.

"Hola Mia, me gustaría me dieras una cita para las uñas pero que durante la aplicación no hablaras, ya que me gusta tu trabajo pero no tu forma de ser", ha sido literalmente el texto en cuestión.

Tras digerir el enorme asombre del agridulce mensaje, la tuitera ha decidido tomárselo con humor, y ha subido la captura a la red social acompañada de un irónico consuelo: "Valoro la claridad del mensaje".

El tuit, que ya ha recopilado 2,1 millones de visualizaciones, 110.000 me gustas y 4.000 retuits, ha hecho estallar en risas a los usuarios de la red social, quieres han subrayado la "brutal sinceridad" de la clienta.