Este restaurante de Corea del Sur deja miles de comentarios por lo que pasaría en España

El popular creador de contenido James Rodríguez (@thejamesrodriguezz), que ha acumulado casi tres millones de seguidores en TikTok, lleva un buen tiempo viviendo en Corea del Sur y publicando su día a día en el país. En esta ocasión ha enseñado un restaurante que ha arrasado por el método tan comentado que utilizan de forma general.

A las dos de la mañana se cruzó con un local de ramen que no tenía trabajadores. Ha ido directo al tema central: "Como veis, no trabaja nadie y está abierto 24 horas, puedes venir aquí y cogerte un ramen". No es tan sencillo como parece, pues muchos han empezado a pensar qué tan fácil sería robar en aquella tienda.

El que ha elegido él, concretamente, le ha valido unos 3,78 euros, según ha mostrado. "Estoy seguro de que esto solo existe en países como Corea o Japón, donde la gente realmente es responsable y no roba, bueno, sí, pero no tanto", ha razonado. Ante la gente que ha tenido la duda de qué pasa si la gente se va sin pagar, solo ha detallado que te fotografían con las cámaras y te exponen en las paredes, aunque te pixelan el rostro.

"Para un día que llegues tarde a casa y no te apetezca cocinar y quieres algo rápido, vienes a una de estas tiendas, te preparas un ramen y lo tienes listo. Lo mejor de todo es que no hay trabajadores, así que no te sientes intimidado", ha rematado.

El vídeo ha cosechado 13 millones de visualizaciones y un millón de 'me gusta'. También ha generado miles de comentarios, más de 6.000, con respuestas de todo tipo. "Eso lo pones en España y adiós negocio"; ha respondido un usuario, que ha ganado 8.000 'me gusta'.