Esto es lo que le pasa a una madre al llegar tarde al colegio con su hija

La creadora de contenido Blanca del Palacio (@blancadelpalacio) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una divertida anécdota que le ha pasado al llevar al colegio tarde a su hija.

"Esta mañana mi hija y yo hemos llegado tarde al colegio. Hemos tenido que entrar por la puerta secundaria del cole, la puerta de los rezagados, la puerta de los impuntuales... el pasillo de la vergüenza, básicamente", ha comenzado la tiktoker.

En esa situación, no le ha quedado más remedio que tocar al telefonillo y decir que había llegado tarde, a lo que desde el colegio le han contestado: "Pues señorita, pase usted ahora mismo directamente por secretaría que se va a quedar aquí castigada unos minutos".

Ante la reacción atónita de la creadora de contenido, los empleados del colegio han proseguido con la regañina: "Conoces las normas perfectamente, así que nada de ir directamente a clase, pasa por secretaría".

"Entonces empiezo a procesar y digo vale, es que se piensa que la alumna soy yo, con estos aires juveniles", ha relatado la influencer en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 738.000 visualizaciones y los 66.000 me gustas.

"Mi hija estaba flipando así que he cogido y le he dicho: venga, pasa a secretaría y no mires atrás", ha concluido la creadora de contenido entre risas, subrayando que estas son las cosas que le pasan por ser la madre más joven del colegio.