Le hace a un autobusero de Madrid el gesto que en China significa ocho y al hombre casi le da algo

En muchas ocasiones, un gesto lo cambia todo. Pero el problema es que hay gestos que son muy interpretables y otros que, dependiendo del país, tienen un significado u otro muy diferente.

Que se lo digan a la usuaria de TikTok @greens_language_lab, que ha contado la extraña situación que vivió en un autobús cuando le hizo al conductor el gesto que en su país, China, significa el número ocho y que en España tiene un sentido muy diferente.

"Hoy tomé un autobús a las afueras de Madrid. El conductor, cuando pasé mi tarjeta de transporte, me dijo algo. Pero habló tan rápido que no entendí nada. Así que él, todo simpático, me hizo este gesto", cuenta mientras extiende ocho dedos.

Lo que le quería decir el conductor era simplemente que le quedaban ocho viajes en la tarjeta. "Yo, súper emocionada porque por fin entendí, le dije: 'sí, sí, ocho veces". Y, mientras decía eso, con los dedos hacía el gesto del ocho en China, que consiste en formar una 'L' con los dedos. En España, obviamente, ese gesto representa una pistola.

"El conductor se quedó así", admite ella antes de señalar: "Ahí me di cuenta de que en China este gesto significa ocho pero aquí en España no".