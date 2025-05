Acude al tasador con unos tenedores de plata de sus padres y tras confirmar que tiene un tesoro teme que haya engaño

Herencias, redes sociales y un brillo engañoso. Esta es la historia de una joven que entró en la tienda madrileña Plata Hispánica convencida de tener entre manos una pequeña fortuna familiar. En su mano, unos tenedores que, según TikTok, “eran plata seguro”.

“Hola, buenas”, dijo al entrar. “Oye, mira, que te traigo aquí unos tenedores de casa de mis padres. Que les he hecho la prueba del hielo esa de TikTok, y me sale como que sí que es plata, ¿sabes?”. El tasador la escuchó con paciencia, pero sin darle demasiadas esperanzas: “Bueno, primero vamos a mirar si es de plata porque ese tipo de pruebas no son muy fiables”.

La decepción llegó pronto. Con solo limar uno de los cubiertos, el experto descubrió el pastel: “¿Ves eso verde? Eso significa que no es de plata”. Y remató: “Esto es de alpaca, que es una imitación a la plata. Y esto no tiene valor”.

La joven, con una media sonrisa, preguntó: “Entonces esto no vale nada”. La respuesta fue rápida y directa: “Eso no vale nada”.

TikTok no paga tasaciones



El vídeo, publicado por la propia tienda en TikTok, acumula miles de visualizaciones y deja clara una cosa: no todo lo que se hereda es un tesoro, y no todo lo que se ve en redes funciona. Desde Plata Hispánica lo confirman: “Cada semana recibimos personas que vienen con piezas creyendo que son de plata… y a veces no lo son”.

La confusión suele venir de pruebas virales, como la del hielo, que en teoría permite saber si un objeto es de plata. “Las pruebas que se ven en redes como TikTok pueden confundir más que ayudar”, explican desde la tienda. Por eso recomiendan acudir en persona. “Aquí hacemos la prueba real y te decimos con claridad si tiene valor o no, sin dañar las piezas y sin coste alguno”.

En este caso, hubo al menos un pequeño consuelo: uno de los tenedores sí resultó ser de plata auténtica. “Fíjate, por lo menos, en cómo dobla esto, que sí es de plata”, dijo el tasador mientras doblaba la pieza con facilidad. La joven quiso probar: “¿Y lo puedo probar yo?” Cuando vio lo maleable que era, se sorprendió: “Pero si parece de plástico, ¿no?” A lo que él contestó: “Es porque es plata de primera ley y es muy maleable”.

Al final no hubo ingreso extra, pero sí una lección útil: la alpaca brilla, pero no vale. Y TikTok, por mucho que entretenga, no es un laboratorio. Fin de la tasación.