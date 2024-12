Esto es lo que opina un policía tras saber que hay guardias alumnos que han abandonado la academia

El policía Espíritu González (@espiritugonzalez) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok comentando la noticia de que de los 2.721 guardias alumnos que han empezado hace solo cinco días en la academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) ya han abandonado unos cuantos.

"Solo cinco días desde que empezaron la academia en Baeza y ya hay guardias alumnos que han abandonado. Al parecer en cuatro días, de lunes a jueves, ya habían abandonado", ha comenzado subrayando el policía, incrédulo.

"Tú no puedes prepararte una oposición con el sacrificio que ello conlleva, los meses de estudio, para luego en cuatro o cinco días tirarlo todo por la borda. Ser Guardia Civil o ser Policía Nacional no puede ser una moda. Tú tienes que saber lo que quieres", ha criticado González.

"Aún así te puedes equivocar, pero te digo una cosa, tú no vas a saber en la vida que te has equivocado en cuatro días. Es duro, los comienzos siempre son difíciles, pero amigos, la oposición nos ha enseñado que hay que tener paciencia. Pues cojones, cuatro o cinco días no va a ser suficiente para saber si te has equivocado", ha continuado el policía.

"Hay que tener paciencia. Que si pasan los meses y dices: hostia, es que estoy sufriendo. Pues mira, lo dejas. Pero cuatro días no. Todos sabemos que en esa academia, en Baeza, os van a exigir una disciplina que no va a ser fácil", ha añadido el agente.

"Me consta que en esos cuatro días no han sido muy exigentes con vosotros, abandonar ya... y por otro lado, pensar que vuestras cuatro o cinco plazas son cuatro o cinco plazas que podrían haber ocupado compañeros que han caído... No sé, veo una sociedad cada vez más infantilizada, una sociedad cada vez más endeble", ha censurado González.

"Y ojo que esto ha pasado siempre, pero yo lo digo por lo que veo constantemente, no es algo que me invente. Veo que los chavales jóvenes están menos preparados para el no, nos lo han dado todo en esta vida y cuando llega la hora de enfrentarnos a la verdad nos damos cuenta de que no estamos preparados. Estamos preparados para lo fácil, para lo difícil no", ha proseguido el policía, visiblemente molesto con la noticia.

Por último, un consejo: "Yo os invito a reflexionar y a todos los opositores, y sobre todo a los familiares de los opositores, porque vosotros sabéis cómo son realmente vuestros hijos. Animad a vuestros hijos a luchar por lo que ellos quieren".

"Dudas vamos a tener todos en esta vida pero si no vales para ser policía o Guardia Civil eso uno ya lo sabe. Para ser Guardia Civil o para ser policía no hay que ser más valiente que el resto, pero no se puede ser un cobarde. No digo que seas cobarde por abandonar, de hecho igual has tomado una decisión valiente por hacerlo, pero quizá o te has precipitado o deberías haber elegido otra profesión antes de empezar a opositar", ha concluido.