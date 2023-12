Esto es lo último que compra 'El argentino que va al Mercadona' antes de regresar a su país

El argentino Nico Barcia (@nico_barcia), creador de contenido que ha estado viviendo en España, regresará a su país y ha publicado un vídeo comprando por última vez en Mercadona, supermercado que ha sido su contenido por excelencia en su perfil de TikTok.

"Se termina esta etapa, es mi última compra en Mercadona, voy a extrañarlo demasiado", ha comentado en la publicación, que ya cuenta con más de 162.000 visualizaciones.

Como solo le quedaba una semana en España compró lo necesario para esos siete días. Lo primero que ha cogido han sido bananas, carne picada, azúcar y pan de hamburguesa.

Además, papel de cocina, pan de molde, productos de estética, pasta de dientes, champú. "Verdura todavía tenemos, son cosas mínimas para esta semana", ha manifestado.

"En mi última compra en Mercadona me he gastado 21,70 euros, eso fue todo de Nico Barcia aquí, que me conocéis como el argentino loco del Mercadona", ha explicado.