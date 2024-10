Euprepio Padula ve la reacción de Felipe González a lo de Juan Carlos I y Bárbara Rey y es cristalino

El presentador Euprepio Padula no se ha cortado nada al ver la comentada reacción del expresidente del Gobierno, Felipe González, al ser preguntado hace unos días por los periodistas por las informaciones publicadas sobre Juan Carlos I y Bárbara Rey.

"La ética y memoria selectiva de Felipe González: 'No tengo ni puta idea de lo que me habláis", ha señalado el periodista italiano en la primera parte del mensaje del tuit.

Euprepio Padula ha apuntado que esa es la respuesta del exlíder del Ejecutivo "a preguntas sobre los pagos ‘supuestamente’ realizados con fondos reservados a Bárbara Rey desde su gobierno".

"No hay nada más importante en la vida que envejecer con dignidad", ha sentenciado el comunicador en un tuit que suma cientos de me gusta.

La escena se produjo este jueves a su salida de la primera jornada del Foro La Toja, que se ha celebrado este año en O Grove, Pontevedra. Al ser preguntado por la prensa en varias ocasiones, el exdirigente socialista fue directo.

"Yo no he oído ningún audio y menos de eso. ¡Que no, que no! Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis. No sé si me entendéis. Y ahora que oigo de qué van, menos los oiré", señaló.