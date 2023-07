Eva Longoria enseña qué objeto lleva en el bolso "para emergencias": esto no se podía ver venir

La actriz Eva Longoria ha provocado cientos de comentarios tras enseñar a la revista Vogue el inesperado objeto que lleva en el bolso siempre: un sacacorchos.

"Siempre tengo... van a pensar que soy una alcoholic. Siempre tengo una cosa así, para abrir el vino porque si hay un emergency estoy lista para abrir el vino", ha explicado.

La actriz ha señalado que le encanta el vino tinto y que sus caldos favoritos son de Italia y de España: "En el verano yo tomo más vino blanco o rosado, no me gusta el vino tinto con la cena, me gusta tomar antes de la cena como un cóctel, cuando la gente está tomando cóctels.

"También me encanta el tequila porque soy mexicana. Tomar un cóctel de tequila y luego un poquito de vino tinto", ha detallado.

Vogue señala en su web que el bolso de Eva Longoria es "un pequeño Jacquemus que parece tener más espacio del que aparenta" e informa de que, además del sacacochos, también lleva "miel para endulzar los tés que la acompañan en los aviones".

La actriz está estos días en España para promocionar el largometraje de ficción con 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes, su primera película como directora