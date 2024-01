Évole confiesa lo que le han llegado a decir gente de derechas: "Me ha reconciliado un poco"

Getty Images for Netflix

El popular periodista y presentador de laSexta Jordi Évole ha concedido una entrevista al programa de RTVE Late Xou, que presenta Marc Giró, en el que entre otras cosas ha contado alguna de las cosas que le han dicho por su documental sobre el exdirigente de ETA Josu Ternera.

Évole ha empezado reconociendo que "vivimos en un país con mucha censura preventiva por parte de un sector que quieren que hagas lo que ellos quieren que hagas". "Entonces cuando vieron en la ecuación a un etarra y a Jordi Évole dijeron que esto no podía ser bueno de ninguna manera", ha proseguido.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ahí es cuando ha destacado algún mensaje que ha recibido por parte de gente de derechas: "Por suerte, el documental se ha ido viendo y he recibido mensajes de gente que te dice que son de derechas, que yo no les gusto pero que piensan que este documental es muy necesario. Me ha reconciliado un poco con esos días duros".

Sobre esa entrevista, Évole ha recordado que cuando terminó de grabarla estaba "helado por dentro", una sensación que había conseguido con muy pocas entrevistas, como por ejemplo, la que hizo con otro exmiembro de ETA arrepentido, Iñaki Rekarte.

"Cuando vas repasando nuestra historia reciente con muchos chavales igual no saben quién es Josu Ternera, pero cuando lo repasas con él todo ese horror, eso te acaba produciendo por dentro mucho frío", ha afirmado, indicando que "no hay que olvidar a la gente que dio su vida para que ahora vivamos así".