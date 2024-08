Explica lo que ha hecho Ryanair con su maleta y es necesario un mapa para entender el berenjenal

El popular usuario de TikTok @lubinasriasbaixasfishing, que tiene casi 10.000 seguidores en su perfil a los que da trucos y muestra lo que pesca en las Rías Baixas, ha contado lo que ha hecho la compañía aérea Ryanair con su maleta.

"El 13 de agosto cogí un vuelo de Oporto a Castellón con la intención de ir en coche al Delta del Ebro para pescar, pero ninguna de las maletas facturadas en ese vuelo ha llegado a Castellón y se han quedado en la ciudad portuguesa", comienza diciendo.

"Ryanair decide entonces mandarlas a Valencia para repartirlas entre los pasajeros. Es ahí cuando me llaman diciéndome que me las van a entregar en el Delta del Ebro, yo les sugiero que la mejor opción es que me la lleven por carretera", prosigue.

Sin embargo, la empresa tiene otros planes para su maleta: "Pasan dos días y sigo sin noticias de la maleta. Resulta que han tenido la genial idea de mandarlas a Bruselas para hacerlas llegar a Reus y ahí en coche enviármelas al Delta del Ebro, pero yo ya estoy en mi casa, así que me las tienen que enviar a Galicia".

De nuevo, Ryanair decide mandar a su maleta a un tour por Europa, ahora con parada en Londres: "Entonces deciden que la mejor opción es mandar la maleta de Reus a Londres para así hacerla llegar a Vigo y luego en carretera hasta Pontevedra".

Finalmente, el joven creador de contenido acaba haciendo una reflexión y mandando un mensaje a la compañía de vuelos: "Gracias por fastidiarme el viaje y llevar mi maleta de Erasmus por toda Europa".