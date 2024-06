Ferran Adrià habla de los "jetas" en hostelería y acaba diciendo esto de Jordi Cruz

Ferran Adrià ha estado en el podcast de Jordi Wild y ha hablado largo y tendido de cómo se trabaja en los restaurantes de alta cocina y sobre el polémico uso de los stagiers o becarios que no cobran. En España, en 2017, el cocinero Jordi Cruz se vio envuelto en una importante polémica por tener personal de este tipo en sus restaurantes.

Antes de entrar en materia, el cocinero ha hablado del contexto y ha contado que ahora hay una ley en la que si un joven quiere hacer una parada en su vida profesional y se quiere ir seis meses "al mejor restaurante que pueda ir y otros seis meses a otro" en España, a nivel legal, no se puede hacer.

"Es un poco jodido porque está cortando el talento", ha comentado. Después ha puesto tres puntos sobre la mesa. El primero es que el sistema que había en los grandes restaurantes hace tiempo es que se podía hacer stages y "te permitía evolucionar en tu carrera".

En el segundo punto, Adrià ha puesto el foco en el hecho de qué ganan los restaurantes teniendo becarios. "¿Por dinero?", se ha preguntado antes de añadir que quizá esa empresa no pueda hacer frente a otro salario. "Yo te dejo entrar en mi restaurante y no hace falta", ha añadido.

Y en el tercer el punto ha apuntado a lo que ha denominado "los jetas": "No, perdona, a ti te hace falta una persona y coges a un becario". "Esos son los jetas", ha apostillado Jordi Wild. "Si te hace falta trabajo págale y si no te dan los números pues sube el precio, estos son los jetas", ha añadido Adrià.

Para el cocinero este es "un tema complejo". Ahí, Jordi Wild ha comentado que "a Jordi Cruz le cayeron muchos palos cuando habló de esto". Y aquí Adrià ha sido claro: "Voy a explicarlo bien y después cuidao. Te he explicado las tres, que habría alguna más. Si te quedas solo con la tercera que es: exploto y tal, no. Es muy fácil, que no entre ni dios. Yo ahora tengo un restaurante nuevo y aquí no entra ni dios que no trabaje".

De su experiencia personal ha contado que por El Bulli pasaron 1100 personas porque había becarios, de lo contrario sólo habrían pasado 100 "como mucho". Allí a estas personas que iban a formarse ellos le pagan la comida y el piso.

"Hay que hacer el equilibrio con los jetas. Cuando hay un jeta que va más a comprarse un Porsche Cayenne... que está muy bien que tenga un Porsche Cayenne y tiene stagiers no creo que sea la manera más ética. Ahora un chico o una chica que empieza, que está luchando, está currando, lo están haciendo muy bien y que hay un chico que quiere ir a ayudarles no creo que sea malo", ha proseguido explicando.

Ahora "hay que pagar algo" ha dicho también Adrià antes de decir que "esto hay explicarlo bien": "Hay un mínimo. Si un restaurante dice voy a coger cuatro personas que no me hacen falta pero vamos a ir más sobrados y voy a coger a estos chicos. Claro, que no te tengan todo el día pelando patatas. Por esto digo que explicarlo bien. Esto se montó un pollo porque ya con la explotación...".

"Jordi Cruz, ya te lo digo yo, no explota a nadie. Si fuera verdad, hoy en día con las redes sociales, te salen mil denuncias. ¿Que hay excesos en algunos? Sí. ¿Que hay excesos de jefes? Todos, pero no en cocina pero en cocina y en cualquier profesión", ha zanjado.